Dalla Spagna: il Barcellona torna alla carica per Cancelo

Secondo quanto riportato da As, il Barcellona starebbe nuovamente pensando al profilo di Joao Cancelo del Manchester City per potenziare la fascia destra. Il contratto dell’ex Inter e Juventus scade nel 2027 e i Citizens chiedono una cifra vicina ai 50 milioni, che al momento gli spagnoli non possono spendere. Resta viva l’opzione prestito. Barcellona che anche a gennaio aveva provato per il portoghese, ma non era riuscito a finalizzare l’affare, con il Bayern Monaco che poi la spuntà. Ora il Barcellona proverà a chiudere, anche se le distanze al momento sono ancora notevoli.

Foto: twitter Manchester City