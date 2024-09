Dalla Spagna: il Barcellona punta Tah e Kimmich per il 2025

Se c’è una cosa che il calciomercato ci ha insegnato, è che non termina mai. I dirigenti delle squadre europee, infatti, sono già a lavoro per cogliere al balzo le occasioni che potrebbero spuntare il prossimo anno, cercando di anticipare la concorrenza. Mundo Deportivo, apre oggi infatti con la notizia di un concreto interesse, da parte del Barcellona, per Jonathan Tah e Joshua Kimmich, entrambi in scadenza di contratto con le loro rispettive squadre a giugno 2025. Soprattutto nella retroguardia, il Barcellona ha estremo bisogno di fare ordine: Iñigo Martínez concluderà il suo contratto nel 2025, mentre Ronald Araujo, Andreas Christensen (alle prese con un grave infortunio) ed Eric Garcia vantano ancora due anni di contratto, ma il Club blaugrana dovrà decidere il loro futuro nei prossimi mesi. Proprio per via di questi nodi da sbrogliare, pare che Deco stia cercando di muoversi in anticipo per l’ingaggio di Jonathan Tah, innesto che darebbe fisicità ed esperienza alla difesa. Il centrale tedesco è in rottura con il Leverkusen, e ci sono altissime probabilità che non sia intenzionato a rinnovare. Il Club di Laporta aveva già tentato un assalto al giocatore in estate, non andato a buon fine per via delle pretese dei tedeschi. Ci riproverà quindi nei prossimi mesi, cercando di anticipare la concorrenza. Per quanto riguarda Kimmich, il suo approdo al Barcellona potrebbe essere più travagliato rispetto a quello del difensore tedesco. Flick stima profondamente il centrocampista per la sua grande duttilità, ma il Bayern Monaco tenterà in ogni modo di trattenerlo, data l’imprescindibilità tattica ed attitudinale. Su di lui, inoltre, vi sarebbe anche l’interesse di altri Club, uno tra tutti i rivali del Real Madrid. La carta che il Club blaugrana proverà a giocarsi sarà però quello dell’influenza di Hansi Flick, che ha allenato il campione classe ’95 nella sua passata esperienza ai bavaresi.

Foto: Instagram Barcellona