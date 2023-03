Dalla Spagna: il Barcellona pensa al ritorno di Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang può tornare al Barcellona la prossima estate. A riferirlo è Mundo Deportivo in Spagna, secondo cui il gabonese rappresenta un’opzione low cost per i blaugrana che vogliono rinforzare il reparto offensivo. Al Chelsea è un esubero, gioca poco: appena 856′ in 19 presenze. I catalani lo avevano sacrificato la scorsa estate per far cassa, poiché andavano rinforzati altri reparti ma adesso Aubameyang è un’occasione di calciomercato. Il club londinese è pronto a liberarlo a cifre irrisorie dopo la svalutazione causata dal mancato impiego.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea