Dalla Spagna: il Barcellona pensa al ritorno di Aubameyang per la prossima stagione

Il futuro di Pierre-Emerick Aubameyang è sempre più lontano dal Chelsea. L’attaccante gabonese non rientra nei piani di Graham Potter e, stando quanto riportato da Sport, il Barcellona starebbe pensando al suo ritorno in Spagna per la prossima stagione.

Foto: Twitter Chelsea