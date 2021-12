Dalla Spagna: Il Barcellona pensa a Pulisic per gennaio

Il Barcellona ha bisogno di rinforzi. Il club spagnolo, secondo quanto riportato da Il Mundo Deportivo, sarebbe interessato a Pulisic, attaccante del Chelsea. L’ala statunitense oramai non è più titolare a causa della folta concorrenza, motivo per cui l’ex Borussia Dortmund potrebbe lasciare i Blues già a gennaio. Xavi vorrebbe il classe ’98 come rinforzo per l’attacco, visto anche il problema che ha messo fuori gioco Aguero. Foto: Twitter Chelsea