Dalla Spagna: il Barcellona pensa a Dalot per la fascia destra. Contatti in corso

Il Barcellona è sempre alla ricerca di un terzino destro. Sergi Roberto potrebbe non rinnovare il suo contratto e la permanenza di Bellerin non è certa. Per questo motivo i blaugrana sono tornati sul mercato e, stando quanto riportato da Sport, hanno avviato i contatti con Diogo Dalot, calciatore classe ’99 in scadenza (30 giugno 2023) con il Manchester United.

Foto: Dalot Instagram