Dalla Spagna: il Barcellona non si arrende per Dani Olmo

Il Barcellona vuole riportare a casa Dani Olmo. Il duttile calciatore offensivo spagnolo è cresciuto nelle giovanili del club catalano, prima del trasferimento alla Dinamo Zagabria e poi al Lipsia. Il contratto del ventiquattrenne, classe ’98, è in scadenza il 30 giugno 2024 con i tedeschi e i blaugrana sperano in un mancato rinnovo affinché si possa provare il colpo a costo zero. Secondo quanto riportato in Spagna da Mundo Deportivo, alcuni vertici del Barcellona hanno avuto un incontro con l’entourage del calciatore in cui è stato chiesto di non rinnovare con Lipsia per facilitare il trasferimento. La situazione finanziaria del club è critica e non è possibile accontentare le richieste del club tedesco.

Foto: Twitter ufficiale Lipsia