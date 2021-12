Dalla Spagna: Il Barcellona mette gli occhi su Ferran Torres

Il Barcellona lavora già per il calciomercato invernale. Il club spagnolo, secondo quanto riportato da Il Mundo Deportivo, avrebbe puntato Ferran Torres, ala del Manchester City. L’ex Valencia sarebbe il preferito di Xavi, che lo vorrebbe a tutti i costi per inaugurare il suo nuovo corso. I Citizens, però, avrebbero chiesto 60 milioni, cifra fuori portata per i blaugrana, che navigano in cattive acque dal punto di vista economico, motivo per cui la trattativa potrebbe chiudersi soltanto con una somma più bassa. Foto: profilo Instagram Ferran Torres