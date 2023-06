Dalla Spagna: il Barcellona interessato a Sergi Darder, capitano dell’Espanyol

Marca ha raccolto le indiscrezioni di Catalunya Ràdio su un trasferimento che avrebbe del clamoroso, sotto le guglie della Sagrada Família. Il Barcellona potrebbe dare uno dei colpi più inaspettati sul mercato, starebbe infatti valutando la possibilità di acquistare Sergi Darder, capitano dei rivali cittadini dell’Espanyol. Secondo Catalunya Ràdio non è comunque il primo nome sulla lista dei desideri, ma è un’alternativa. Essendo retrocessi, Darder, centrocampista di 29 anni, potrebbe lasciare l’Espanyol per un importo molto inferiore a quello segnato dalla sua clausola rescissoria. Si tratta di 50 milioni di euro, ma essendo in Seconda Divisione, potrebbe ottenere la libertà per circa 10. Inoltre, il suo contratto avrebbe una clausola che gli consentirebbe di andare in prestito a un club di Prima Divisione se corrispondesse al contratto che attualmente gli elargisce l’Espanyol. La dirigenza dei biancazzurri sostiene di non aver ricevuto alcun tipo di proposta per il loro capitano. Tuttavia, le informazioni di Catalunya Ràdio parlano di conversazioni tra il Barça e l’agente del giocatore, nonché di un colloquio tra Xavi e lo stesso Darder.

Foto: Instagram Segi Darder