Dalla Spagna: il Barcellona chiede a Sergi Roberto un cospicuo taglio dell’ingaggio

Quale sarà il futuro di Sergi Roberto? La bandiera del Barcellona, con più di quattrocento presenze tra prima squadra e Barça B, vedrà il proprio contratto scadere il prossimo 30 giugno. Come raccontato dal Mundo Deportivo, Xavi vorrebbe che il duttile laterale rimanesse, desiderio condiviso dal diretto interessato. A tenere banco è la questione ingaggio, dato che il sodalizio blaugrana ha fatto sapere al classe ’92 di poter negoziare solo con un ingaggio nettamente ridotto rispetto a quanto attualmente percepito. Sergi ha altre opzioni sul tavolo, motivo per il quale non continuerà a qualunque cifra, scrive il noto quotidiano.

Foto: Twitter Barcellona