Dalla Spagna: il Barcellona cerca un terzino sinistro, piace Javi Galán

Posizione nella quale sia Koeman che Xavi hanno sofferto l’assenza di un’alternativa, quella del terzino sinistro è una necessità impellente in casa Barcellona. Il club prosegue nella ricerca di un calciatore da affiancare a Jordi Alba nella prossima stagione e, come scritto dal Mundo Deportivo, uno dei profili seguiti con maggiore interesse è Javi Galán, classe ’94 attualmente in forza al Celta Vigo. I blaugrana, si legge, hanno già parlato con il diretto interessato, ma non sono stati ancora approfonditi i contatti con il club gallego.

Foto: Instagram Javi Galan