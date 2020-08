Dalla Spagna: il Barça non molla, vuole i 700 milioni per la clausola di Messi

No-stop in Spagna dopo le voci di addio di Lionel Messi dal Barcellona. Secondo quanto raccolto dai colleghi di Sport, il club catalano è pronto a chiedere i soldi della clausola rescissoria che è fissata a 700 milioni di euro. Le due parti, in caso di stallo, potrebbero finire in tribunale visto che l’attaccante argentino vorrebbe liberarsi e rescindere unilateralmente il proprio contratto grazie a una clausola presente sul contratto.

Foto: twitter Barça