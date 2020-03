Dalla Spagna: il Barça fa sul serio per Ferran Torres. Contatti con l’agente

Ferran Torres è un obiettivo concreto del Barça. Secondo quanto rivela il Mundo Deportivo, i catalani avrebbero puntato con decisione il centrocampista del Valencia, una delle più grandi promesse del calcio spagnolo. Il club blaugrana già due anni fa aveva provato ad acquistare il classe 2000, senza però trovare un accordo. Ma in vista della prossima estate lo scenario potrebbe essere molto diverso, considerato che Ferran Torres è in scadenza di contratto nel 2021, ecco perché il Valencia potrebbe aprire a una cessione (da circa 35 milioni) per evitare di perderlo a zero tra poco più di un anno. Come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, il Barça è già in contatto con l’entourage del giocatore. Una situazione da monitorare con attenzione, in attesa di nuovi sviluppi.

Victoria importantísima en el Derbi valenciano. A partir de ahora concentración máxima en el partido del martes. AMUNT pic.twitter.com/jx0DtBhVVJ — Ferran Torres (@FerranTorres20) December 7, 2019

Foto: Twitter personale Ferran Torres