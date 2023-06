Dalla Spagna: Gündogan troppo dubbioso, il Barcellona pensa a Lo Celso

Il Barçellona attende ancora una risposta da Ilkay Gündogan e così mette le mani in avanti con un piano B: Lo Celso. Lo racconta il quotidiano spagnolo Marca. Gündogan avrebbe dovuto prendere una decisione entro questa settimana. Il giocatore ha poi chiesto più tempo perché dubbioso. Barça, Arsenal e PSG intendono ingaggiarlo quest’estate. Una settimana in più è quanto ha chiesto loro per prendere una decisione definitiva sul suo futuro. Il Barcellona comprende che ha bisogno di più tempo, ma allo stesso tempo è consapevole che in questo stesso lasso di tempo può portare avanti più strategie. Secondo Marca ci sono altri nomi pronti in lista nel caso Gündogan non arrivasse. Uno di loro è Lo Celso, calciatore che appartiene al Tottenham, con il quale ha un contratto fino al 2025, e che la scorsa stagione ha giocato nel Villarreal. A Xavi piace questo giocatore, a cui non è stata fatta alcuna proposta formale, e potrebbe essere il prescelto se i colloqui con Gündogan, che continua ad essere l’opzione numero uno, non dovessero dare i loro frutti. Ha il vantaggio che la sua quotazione non è altissima. Secondo Transfermarkt sarebbe di 14 milioni. Inoltre già conosce bene il campionato spagnolo. Un’altra delle opzioni che il club del Barça sta valutando è Baena, ma in questo caso il prezzo rende l’operazione molto più difficile.

Fonte Foto: twitter villarreal