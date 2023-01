Dalla Spagna: Guedes preferisce il Barcellona all’Atletico Madrid o Benfica

Goncalo Guedes preferirebbe giocare nel Barcellona rispetto all’Atletico Madrid o Benfica. Questa sarebbe la volontà del calciatore del Wolverhampton, espressa al proprio agente Jorge Mendes sulle società interessate a lui. Bisognerà capire però se vi saranno i presupposti per far sì che l’operazione vada in porto. L’ex attaccante del Valencia ha un contratto fino al 2027 con il club inglese ed il nodo da superare è il fatto che il Barcellona è fortemente condizionato dal Fair Play Finanziario. A riferirlo è As.

Foto: Instagram Guedes