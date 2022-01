Dalla Spagna: gli agenti di Dembelé aprono al rinnovo con il Barcellona

Nuovo capitolo della vicenda Ousmane Dembélé con il Barcellona. Come riporta Sport, gli agenti dell’esterno francese, Moussa Sissoko e Marco Lichsteiner, hanno avuto ieri un incontro con mister Xavi in cui hanno ribadito la volontà del giocatore di rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Si tratta di una novità importante, visto che finora sembrava non ci potessero esserci margini per proseguire la storia.

Anzi, più volte, da Xavi era arrivata una frecciatina al giocatore, in merito al fatto che dovesse partire entro il 31 gennaio.

Sembra arrivato ora un clamoroso dietrofront da parte degli agenti del calciatore e il rinnovo di Dembelé con il Barcellona non appare più così impossibile.

Foto: Twitter Barcellona