Dalla Spagna: Gavi non ha intenzione di lasciare il Barcellona

La vicenda legata al contratto di Gavi tiene ancora banco in casa blaugrana. Secondo quanto riportato da Sport, però avrebbe dato rassicurazioni sul suo futuro al tecnico Xavi. Infatti – si legge -, il centrocampista blaugrana ha riferito al tecnico che non ha nessuna intenzione di partire in estate e lasciare la squadra che sta dominando LaLiga. Dal canto suo l’allenatore gli ha ribadito la sua piena e assoluta centralità nel progetto.

Foto: Instagram Gavi