Dalla Spagna: filtra ottimismo in casa Real per l’affare Bellingham

Dopo Camavinga e Tchouameni, il Real Madrid sogna un altro colpo per il centrocampo del presente e del futuro: Jude Bellingham, classe 2003 in forza al Borussia Dortmund. I Blancos sono pronti a mettere sul piatto 100 milioni di euro per il talento inglese. E, stando a quanto riportato da Marca, filtra ottimismo in casa Real per la buona riuscita dell’affare.

Foto: Instagram Bellingham