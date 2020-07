Dalla Spagna: “Ferran Torres vicino alla firma con il Manchester City”

Dalla Spagna arrivano novità sul futuro del centrocampista del Valencia Ferran Torres. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, il 20enne sarebbe vicino alla firma con il Manchester City. La situazione in cui versa il Valencia, con i diversi cambi di allenatore e i risultati poco felici ottenuti sul campo, hanno portato il giocatore, il cui contratto è in scadenza nel 2021, alla scelta di lasciare il club. La prossima settimana, appare decisiva per il futuro del classe 2000.

Foto: Twitter Ferran Torres