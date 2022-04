Dalla Spagna: fatta per Araujo, attesa per Gavi. Con Dembélé ripresi i rapporti, il punto sui rinnovi del Barça

Se sul campo il Barcellona è impegnata nel cercare di chiudere al meglio la stagione con la qualificazione in Champions, unico obiettivo concretamente raggiungibile dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano dell’Eintracht Francoforte, dietro la scrivania prosegue il lavoro dei dirigenti blaugrana volti a sistemare le diverse questioni relative ai rinnovi. Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, dovrebbe essere tutto fatto per quanto riguarda il prolungamento di Ronald Araujo, che ha già chiarito di voler restare in Catalogna ed è pronto a firmare per legarsi al club fino al 2026.

In settimana è previsto anche un incontro con l’agente di Gavi, che chiede un adeguamento di contratto in virtù delle importanti prestazioni messe in mostra quest’anno. Sergi Roberto, d’altro canto, dovrà abbassare le sue pretese economiche se vorrà proseguire la sua esperienza con addosso la maglia blaugrana. La situazione più delicata, in ogni caso, è quella che riguarda Ousmane Dembélé: la volontà comune di club e calciatore ha portato alla ripresa dei colloqui interrotti mesi fa, anche se restano da colmare alcune situazioni come quella relativa al bonus per l’agente, che il Barcellona non è intenzionata a elargire.

Foto: Twitter Barcellona