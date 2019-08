Dalla Spagna: Espanyol, vicino l’accordo per Jonathan Calleri

L’Espanyol è ormai pronto a piazzare un nuovo colpo di mercato in entrata. Secondo quanto riferiscono diversi portali spagnoli, tra cui l’autorevole Marca, il club catalano è vicino a raggiungere l’accordo per l’arrivo di Jonathan Calleri. L’attaccante italo-argentino, in passato al Boca Juniors e al West Ham, presto dovrebbe approdare in Liga, si stanno limando gli ultimi dettagli con il Maldonado: operazione impostata sulla base del prestito con diritto di riscatto.

Foto: golazoargentino