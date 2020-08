Dalla Spagna: Enes Unal pronto alla firma col Getafe

L’attaccante turco Enes Unal, che in passato ha vestito le maglie di Valladolid e Villarreal, nelle prossime ore firmerà per il Getafe. Lo riporta AS. Il 23enne turco domani mattina si sottoporrà a esami medici. Il Getafe pagherà 10 milioni di euro, inoltre il club valenciano avrà una percentuale sulla futura vendita dell’attaccante. Enes Unal ha giocato la scorsa stagione in prestito al Real Valladolid, dove ha segnato otto gol e fornito due assist in 37 partite.

Foto: Sito Ufficiale Getafe