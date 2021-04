Dalla Spagna: dopo la tappa a Barcellona Raiola e il padre di Haaland adesso sono a Madrid

Continuano ad emergere novità sul viaggio in Spagna di Mino Raiola e il padre del talento norvegese Erling-Braut Haaland. Se in mattinata i due avevano infatti avuto dei colloqui con la dirigenza del Barcellona, è notizia di poco fa lanciata da El Chiringuito Tv che sarebbero arrivati a Madrid, pronti per parlare anche con la dirigenza dei blancos. Sembrano iniziati i primi movimenti per quello che a tutti gli effetti potrebbe diventare il colpo dell’estate.

🚨🚨RAIOLA y el padre de HAALAND, CAZADOS en MADRID🚨🚨 ‼️El VÍDEO EXCLUSIVO de @elchiringuitotv 💣💥La última hora a las 12 en MEGA. pic.twitter.com/uKNfoY4d1w — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 1, 2021

Foto: twitter Dortmund