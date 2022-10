Dalla Spagna: Depay, rinnovo con il Barça o cessione. E il Galatasaray ha già avviato i contatti

Durante l’estate Memphis Depay era stato a un passo dalla Juventus, salvo poi rimanere alla corte di Xavi dove è stato impiegato pochissimo finora, complice anche l’infortunio che lo ha messo fuori causa nelle ultime settimane. Il futuro dell’attaccante olandese sarà deciso dopo il Mondiale: come riporta Sport, il Barcellona è contento del suo rendimento e potrebbe proporgli il rinnovo del contratto (in scadenza a giugno) con uno stipendio in linea con la situazione finanziaria dei blaugrana. Non è escluso, però, che l’ex Lione possa essere liberato a gennaio: il Galatasaray ha già avviato i contatti.

Foto: Twitter Barcellona