Dalla Spagna: Dembélé spinge per restare al Barcellona, ne ha parlato con i compagni

Continuano a rincorrersi le voci riguardanti il futuro di Ousmane Dembélé, calciatore in scadenza di contratto con il Barcellona da tempo protagonista di una querelle riguardante il possibile rinnovo. Per mesi l’addio a fine stagione sembrava la pista più plausibile, con il giocatore che aveva rifiutato la prima offerta fatta dalla società, ma nelle ultime settimane lo scenario sembra sia cambiato, anche in virtù del buon rapporto che il francese ha instaurato con il tecnico Xavi. A riferirlo è il Mundo Deportivo, che parla di un esterno offensivo sempre più propenso a restare.

Stando a quanto riportato dal giornale, infatti, Dembélé avrebbe più volte manifestato questa volontà parlando esplicitamente del suo desiderio di rimanere in blaugrana con i compagni di squadra. Sembra inoltre che il calciatore si sia detto disposto ad accettare le condizioni economiche poste dalla società, che ha margini di manovra non ampissimi in virtù del rosso nel tetto degli stipendi.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona