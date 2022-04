Dalla Spagna: De Jong il primo obiettivo di ten Hag allo United

Con l’approdo di ten Hag al Manchester United ci sarà una profonda rifondazione in casa inglese. In molti lasceranno e al contempo ci saranno tanti nuovi acquisti. Il primo obiettivo dell’attuale tecnico dell’Ajax sarebbe Frankie De Jong, centrocampista del Barcellona. Lo scrive il quotidiano spagnolo Sport, che si dice sicuro dell’assalto estivo dei red devils per il pupillo di ten Hag proprio ai tempi dell’Ajax. In tal modo si ricomporrebbe la coppia con Van de Beek.

FOTO: Twitter Barcellona