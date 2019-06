Dalla Spagna: Dani Alves si propone al Barcellona. Per Valverde…

Dani Alves in mattinata ha annunciato l’addio al Psg. Il brasiliano lascerà il club di Al-Khelaifi a parametro zero dopo un’esperienza biennale. Intanto, nelle ultimissime ore dalla Spagna arrivano indiscrezione sul suo futuro: secondo Radio Catalunya, l’ex laterale della Juve si sarebbe proposto al Barcellona, squadra nella quale ha giocato dal 2008 al 2016. Tuttavia, come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, Dani Alves per Valverde non sarebbe al momento un’opzione valida per rinforzare la corsia destra blaugrana.

Foto: AS