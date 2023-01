Dalla Spagna: Dani Alves denunciato per molestie sessuali

I mossos de esquadra, la polizia catalana, avrebbero aperto un’indagine dopo che una donna ha sporto denuncia contro l’ex calciatore del Barcellona, Dani Alves, accusandolo di averla aggredita sessualmente in una discoteca di Barcellona lo scorso 30 dicembre. La presunta vittima ha denunciato il giocatore dichiarando di essere stata palpeggiata nelle parti intime alla discoteca Sutton, prima di allertare il personale di sicurezza del locale e in un secondo momento le forze dell’ordine. Contattato dalla ABC, l’entourage del giocatore ha confermato che Dani Alves abbia passato “un breve momento” della serata in quella discoteca aggiungendo però che “non è successo niente” a margine della sua visita.

Foto: twitter Champions