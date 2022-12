Dalla Spagna: Cristiano Ronaldo sempre più vicino all’Al-Nassr

Cristiano Ronaldo è pronto ad accasarsi all’Al-Nassr, club della città di Riyad, in Arabia Saudita. Secondo quanto riportato da Marca, la stella portoghese avrebbe riflettuto a lungo dopo l’eliminazione ai Mondialidel suo Portogallo e, nelle ultime ore, sarebbe giunto alla decisione di accettare l’offerta della squadra araba. L’Al-Nassr dovrà liberare due o tre giocatori per consentire a CR7 di firmare uno degli accordi più onerosi nella storia dello sport mondiale: contratto fino al 2030, di cui due e mezzo da calciatore e il resto da ambasciatore del club. CR7 potrebbe assumere un ruolo chiave anche per l’organizzazione dei Mondiali nel paese saudita, che potrebbe candidarsi insieme a Egitto e Grecia per l’edizione del 2030.

Foto: Instagram Cristiano Ronaldo