Dalla Spagna: Cristiano Ronaldo-Al Nassr, c’è una clausola Champions

La storia di Cristiano Ronaldo in Europa potrebbe non essere ancora finita. Infatti, stando quanto riportato da Marca, all’interno del faraonico contratto che lega il portoghese all’Al Nassr vi sarebbe una clausola che gli permetterebbe di tornare in Europa anzitempo. Il Newcastle, la cui proprietà, PIF, non è altro che il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, potrebbe riportare CR7 nel Vecchio Continente in caso di piazzamento in Champions League al termine di questa stagione. Il trasferimento avverrebbe con la formula del prestito. Attualmente, i Magpies si trovano in terza posizione…

Foto: Twitter Al-Nassr