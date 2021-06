Dalla Spagna: contatti Pjanic- Allegri. Il tecnico pronto a rilanciarlo

Arrivano nuovi rumors dalla Spagna sul possibile ritorno alla Juventus di Miralem Pjanic. Come riporta il quotidiano Sport, tra il centrocampista bosniaco e mister Allegri ci sarebbero già stati diversi contatti informali. Il tecnico livornese vede proprio nel suo ex giocatore l’uomo giusto per rifondare la mediana della nuova Juve, così come Pjanic, con la permanenza di Koeman al Barçellona, ischia di vivere un’altra stagione ai margini del progetto blaugrana.

Tutto farebbe pensare ad un suo ritorno in bianconero in questa estate.

Foto: Twitter Barcellona