Dalla Spagna confermano: Nico Paz tornerà al Real Madrid in estate

26/04/2026 | 11:07:20

Dalla Spagna confermano che nella prossima stagione Nico Paz giocherà al Real Madrid. Come riportato in Spagna dal quotidiano nazionale AS, i Blancos hanno deciso di esercitare l’opzione di riscatto del giocatore argentino, già al termine di questa stagione. Una notizia che vi abbiamo anticipato dallo scorso 25 novembre, quando raccontavamo come non fossero previste sorprese e che il futuro di Nico Paz sarebbe stato al Real Madrid dopo il biennio felice al Como.

foto sito como