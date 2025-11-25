Nico Paz, una scalata Real. E non sono previste sorprese

25/11/2025 | 13:26:32

Nico Paz è sempre più al centro del Como, prestazioni di spessore e un rendimento costante. È lui la stella di un gruppo che ha tanti protagonisti e che ha saputo onorare gli investimenti sul mercato con risultati di prestigio. Magari il Como farà ancora qualcosa a gennaio, semplicemente perché quando le cose vanno bene bisogna insistere e aggiungere altri tasselli per alzare l’asticella. Ma su Nico Paz non bisogna aspettarsi sorprese, non ci sono interpretazioni diverse rispetto a quelle che lo vogliono in piena scalata Real con prevedibile ritorno a casa madre a partire dalla prossima estate. Erano queste le proiezioni anche quando Nico veniva accostato al Tottenham senza che ci fossero riscontri anche minimi sul via libera all’operazione. Un anno di Como e poi il grande salto: erano questi gli indizi di luglio, assolutamente confermati. E alla fine ci guadagneranno tutti.

