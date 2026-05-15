Dalla Spagna confermano: Mourinho corre da solo per la panchina del Real Madrid

15/05/2026 | 23:13:56

Marca conferma, José Mourinho sarà il prossimo allenatore del Real Madrid, non ci sarebbero altri candidati in lizza. Il ritorno del tecnico portoghese a Madrid è solo questione di tempo. L’allenatore portoghese è ora l’unico candidato a diventare il prossimo tecnico dei Blancos. il portoghese subentrerà ad Álvaro Arbeloa e diventerà la nuova guida tecnica della prima squadra, il quarto nel giro di un anno, dopo Ancelotti, Xabi Alonso e lo stesso Arbeloa.

foto sito benfica