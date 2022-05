Dalla Spagna confermano: la Juventus oggi ha comunicato a Morata che non lo riscatterà

Importante aggiornamento di mercato proveniente dalla Spagna, precisamente da Marca: la Juventus avrebbe comunicato proprio oggi ad Alvaro Morata che non eserciterà il diritto di riscatto a 35 milioni presente nell’accordo con l’Atletico Madrid. La motivazione, si legge, è dettata dalla mancanza di risorse finanziarie. L’attaccante spagnolo, dunque, tornerà agli ordini del Cholo Simeone, anche se pare chiaro come non ci sia spazio per lui tra le fila dei Colchoneros. Seguiranno necessariamente aggiornamenti: Morata potrebbe nuovamente salutare la Juventus.

Foto: Twitter Juventus