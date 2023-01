Dalla Spagna: Chelsea, scatto per il prestito di Joao Felix

Il Chelsea cerca a un altro colpo importante, indipendentemente dai contatti con l’entourage di Thuram in scadenza con il Borussia Moenchengladbach. Come riportato da diverse fonti spagnole nelle ultimissime ore, i Blues hanno fatto uno scatto significativo per Joao Felix, classe 1999, che può lasciare l’Atletico Madrid per i suoi rapporti non proprio idilliaci con Simeone. Tutto questo malgrado le recenti parole del numero del club che aveva detto “nulla è impossibile nella vita, ma sarebbe normale se Joao Felix restasse all’Atletico”. Invece, il Chelsea ci sta provando per il prestito.

Foto: Joao Felix Instagram