Dalla Spagna: caso Griezmann, il Barça rischia la chiusura del Camp Nou

Una multa da 300 euro oppure, più verosimilmente, almeno una gara da disputare a porte chiuse al Camp Nou. Sono queste le due opzioni sul tavolo del giudice chiamato a decidere sull’esposto presentato dall’Atletico Madrid nei confronti del Barcellona per il trasferimento estivo di Antoine Griezmann alla corte di Valverde. L’ultima parola, secondo quanto svela il Mundo, spetta al giudice istruttore Juantxo Landaberea, nominato dal Comitato per la Concorrenza per esaminare la denuncia dei Colchoneros contro il club catalano, che aveva trattato con l’attaccante francese mentre la sua clausola risolutiva era di 200 milioni di euro e non 120 (per questo l’Atletico aveva chiesto 80 milioni in più).

Foto: Twitter ufficiale Barcellona