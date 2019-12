Dalla Spagna: Cancelo ha detto sì al Valencia, ora serve il via libera del City

Il futuro di Joao Cancelo potrebbe essere di nuovo al Valencia. Il laterale portoghese sta trovando poco spazio alla corte di Guardiola (6 presenze in Premier), ecco perché il suo futuro potrebbe essere lontano dal Manchester City. Sulle tracce dell’ex Inter e Juve c’è il Bayern Monaco, a caccia di un rinforzo sulla corsia destra, ma il club spagnolo ha mosso finora i passi più importanti. Non solo: secondo quanto riportato da AS, nelle ultime ore lo stesso Cancelo avrebbe detto sì per un suo ritorno al Valencia. Ora mancherebbe soltanto il via libera del Manchester City per la chiusura dell’operazione.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City