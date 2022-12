Sergio Busquets rimarrà al Barcellona almeno fino all’estate. Secondo quanto riportato da Sport, il centrocampista spagnolo è stato convinto dal tecnico Xavi a rimanere in blaugrana almeno fino al termine della stagione, rimandando così il sogno di chiudere la carriera in MLS per rispettare il suo accordo attuale col Barça.

Foto: Twitter Barcellona