Dalla Spagna: Bernardo Silva vuole solo il Barcellona

Bernardo Silva sarebbe di nuovo un’opzione per il Barcellona. Il giocatore, tra l’altro, avrebbe bloccato tutte le offerte che gli sono state recapitate in attesa di capire quello che potrebbe succedere con gli spagnoli. L’operazione, stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, parrebbe molto complicata, ma Laporta, Xavi e l’agente del giocatore Mendes vorrebbero provarci. Il Manchester City lo valuterebbe 80 milioni – il portoghese, infatti, è uno dei titolarissimi di Guardiola – mentre il Barça punterebbe a un prestito con obbligo di riscatto alla fine della stagione, così da potersi adattare al fair play che vuole la Liga. Resterebbe da vedere, quindi, se i campioni d’Inghilterra e d’Europa sarebbero o meno disposti ad accettare una proposta del genere. Il regista dell’operazione sarebbe proprio Mendes, che avrebbe avuto, di recente, un incontro con Xavi in cui quest’ultimo avrebbe dato l’ok all’operazione.

Foto: Instagram Bernardo Silva