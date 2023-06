Dalla Spagna: Benzema resta per un anno al Real e poi andrà in Arabia

L’Al Ittihad nel futuro di Karim Benzema? L’offerta c’è da 100 milioni a stagione per due anni, ma le certezze sono un’altra cosa. Secondo Marca non ci sono dubbi: Benzema resterà al Real per un’altra stagione e soltanto in un secondo momento, alla scadenza del contratto il 30 giugno 2024, prenderebbe in considerazione la mega offerta proveniente dall’Arabia. Vedremo gli sviluppi definitivi nei prossimi giorni.

Foto: twitter Real Madrid