Dalla Spagna: Bellingham il prescelto del Real Madrid per il dopo Modric

Jude Bellingham è il prescelto dal Real Madrid per raccogliere l’eredità di Luka Modric. A riferirlo è As, che parla di come il centrocampista attualmente in forza al Borussia Dortmund abbia colpito la dirigenza dei Blancos in quanto considerato il più preparato, fisicamente e tecnicamente, per colmare in futuro il vuoto lasciato dalla partenza del pallone d’oro.

L’operazione è fissata per il 2023, quando con ogni probabilità Modric lascerà il Santiago Bernabeu. La trattativa sarebbe agevolata dai buoni rapporti che sussistono fra i due club, anche se l’alta valutazione del calciatore (che attualmente supera i 77 milioni ed è probabilmente destinata a salire ulteriormente) non facilita il tutto.

Foto: Twitter personale Bellingham