Dalla Spagna: Bellerin può tornare al Real Betis

Il Real Betis potrebbe riabbracciare Hector Bellerin: è questa la notizia che proviene da Mundo Deportivo. Alex Moreno è molto vicino all’Aston Villa ed il club spagnolo dovrà sostituirlo, per questo l’ipotesi del ritorno del terzino ex Arsenal potrebbe trasformarsi in operazione concreta. Bellerin potrebbe dunque trovare più spazio rispetto all’attuale esperienza al Barcellona, il suo contratto scadrà a giugno 2023.

Foto: profilo Twitter Hector Bellerin