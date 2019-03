Dalla Spagna: il Barcellona vuole rinnovare il contratto di Messi

La prima del Mundo Deportivo apre con un titolo che lascia poco all’immaginazione: ‘Mas Messi’. Tradotto ‘Più Messi’ e si perché la pulce argentina resta sempre una delle priorità in casa Barcellona; il contratto in scadenza nel 2021 potrebbe essere prolungato di un anno o addirittura di due. Come riporta il quotidiano spagnolo, l’intenzione del Barça è quella di estendere il contratto dell’argentino per metterlo ancora una volta al centro dei progetti futuri. Recentemente il presidente Josep Maria Bartomeu aveva dichiarato: “Leo ha un contratto fino al 2021 e faremo un rinnovo. È forte e mentalmente è migliore che mai. Ha l’ambizione di vincere titoli”. Parole che lasciano intendere una sola cosa: Messi e il Barcellona sposi a vita.

Foto: Mundo Deportivo