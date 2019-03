Dalla Spagna: Barcellona, vertice per il futuro di Coutinho. Gli scenari

Futuro tutto da decifrare per Philippe Coutinho. Secondo quanto rivelano di catalani di Sport, in casa Barcellona presto ci sarà un vertice per discutere la situazione del brasiliano: dopo i quarti di finale Champions League, si legge, il club blaugrana incontrerà l’entourage del giocatore per capire bene gli scenari futuri legati all’ex Liverpool. Per il momento il Barça è convinto di recuperare totalmente Coutinho, ora scivolato nelle gerarchie di Valverde, ma non va esclusa la possibilità di una cessione in estate, soltanto per un prezzo superiore ai 100 milioni di euro. Tra un mese, dopo il vertice Barcellona-Coutinho, la situazione sarà molto più chiara.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona