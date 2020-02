Dalla Spagna: Barcellona, trattativa per Willian José. Ecco perché può arrivare subito

Il Barcellona potrebbe presto avere un nuovo attaccante per sopperire al nuovo grave infortunio di Dembelé. Secondo quanto rivela Marca, il club catalano sarebbe in trattativa per William Josè, punta 28enne della Real Sociedad, che potrebbe arrivare subito alla corte di Quique Setien. Il regolamento spagnolo prevede infatti che davanti ad un grave infortunio si possa acquistare un giocatore oltre la finestra del mercato invernale. Ecco perché, come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, il Barça ha mosso passi importanti per Willian Josè, che ha superato Angel, Loren e Lucas Perez sulla lista dei blaugrana.

Foto: Marca