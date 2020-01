Dalla Spagna: Barcellona, si complica la trattativa per Rodrigo. Ora…

Rodrigo Moreno si allontana dal Barcellona. Secondo quanto riportato nelle ultime ore dai colleghi del Mundo Deportivo, la trattativa con il Valencia si sarebbe complicata al punto che i negoziati per ora sarebbero stati interrotti. Il motivo? Le elevate richieste dello stesso Valencia per il cartellino di Rodrigo. Ecco perché adesso – come si legge tra le colonne della sopracitata fonte – il club blaugrana sarebbe già al lavoro per le alternative.

Foto: Twitter ufficiale Liga