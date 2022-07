Dalla Spagna: Barcellona, Raphinha in arrivo. Le cifre dell’accordo con il Leeds

El Mundo Deportivo apre stamattina con l’affare concluso: il Barcellona ha preso Raphinha dal Leeds.

Il club catalano ha raggiunto l’accordo con il Leeds United, club proprietario del cartellino, per l’acquisto della forte ala per la cifra di 65 milioni di euro, divisi in 58 di parte fissa e 7 di bonus.

Raphinha firmerà un contratto quadriennale con il Barcellona.

Foto: twitter Leeds