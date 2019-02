Dalla Spagna: Barcellona, pronti 110 milioni per Saul dell’Atletico. Ma…

Il Barcellona ha puntato il mirino su Saul Niguez dell’Atletico Madrid. Stando a quanto rivela AS, infatti, i blaugrana per acquisire il cartellino del centrocampista spagnolo sarebbero disposti a sborsare 110 milioni di euro. L’interesse del Barcellona per Saul è datato: i catalani avevano già messo gli occhi sul centrocampista spagnolo oltre due anni fa, ma i Colchoneros lo convinsero a rinnovare fino al 2026 ed estendere la clausola rescissoria da 80 a 150 milioni di euro. Fonti vicine al Barcellona, come confida il Mundo Deportivo, avrebbero però rivelato che per il momento non c’è stato alcun contatto per Saul che, come vi abbiamo raccontato, piace anche al Chelsea (bloccato per ora dalla sanzione della FIFA).

Foto: fourfourtwo.com