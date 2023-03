Dalla Spagna: Barcellona, obiettivo Inigo Martinez

Il trentunenne Inigo Martinez è nel mirino del Barcellona. Il trentunenne centrale difensivo, classe ’91, è in scadenza di contratto con l’Athletic Bilbao. Il club catalano è disposto a tesserare l’ex Real Sociedad a costo zero, il profilo del calciatore – secondo Sport – è stato individuato sia per l’esperienza che per i costi dell’operazione in virtù dei problemi economici con la quale i blaugrana sono alle prese. Inigo Martinez dal 1 luglio è un calciatore libero, ad oggi non ci sono sviluppi in merito all’eventuale rinnovo contrattuale.

Foto: Instagram ufficiale Inigo Martinez